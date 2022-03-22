В Чехии заявили о рекордном росте цен на пшеницу
22 марта 202220:48
В Чехии наблюдается рекордный рост цен на пшеницу в связи с событиями на территории Украины. Об этом сообщили в эфире Чешского телевидения со ссылкой на Союз пекарей и кондитеров республики.
Отмечается, что стоимость выросла в 2 раза в сравнении с мартом прошлого года.
Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Франции Жульен Денорманди заявил, что мировой продовольственный кризис может возникнуть уже в этом году из-за ситуации на Украине.
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22 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru