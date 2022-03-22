В Чехии заявили о рекордном росте цен на пшеницу

В Чехии наблюдается рекордный рост цен на пшеницу в связи с событиями на территории Украины. Об этом сообщили в эфире Чешского телевидения со ссылкой на Союз пекарей и кондитеров республики.

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Отмечается, что стоимость выросла в 2 раза в сравнении с мартом прошлого года.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Франции Жульен Денорманди заявил, что мировой продовольственный кризис может возникнуть уже в этом году из-за ситуации на Украине.



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ТЕГИ:Чехия
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