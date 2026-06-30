Греф заявил о необходимости снизить ключевую ставку в России

Реальные ставки в экономике в настоящее время слишком высокие, поэтому Центробанку РФ следует снижать ключевую ставку. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава «Сбербанка» Герман Греф.

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В рамках годового общего собрания акционеров он указал, что реальные ставки - в районе 10%. Это учётная ставка Центробанка РФ за минусом текущей инфляции.

«10% - ставка, которая может применяться на коротком горизонте для того, чтобы охладить экономику.. сегодня, на мой взгляд, мы переохладили экономику. И ставку нужно снижать», - отметил Греф.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что решение Центробанка снизить ключевую ставку с 14,5% до 14,25% вызвало разочарование у представителей бизнеса, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: НСН / Светлана Ключкина
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