Песков: Россия не будет терпеть то, что «творят чехи»

В Москве сожалеют о действиях Праги и возмущены «шизофренией», распространяемой в странах Евросоюза под видом «европейской солидарности», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

«То, что сейчас творят чехи, как к ним присоединяются болгары, как к ним в рамках так называемой пресловутой солидарности присоединяются прибалты и другие, мы не будем этого терпеть, и мы этого уже не терпим», - сказал Песков в комментарии к программе «Большая игра», высказывания из которой приводит Первый канал.

Он назвал обвинения Праги голословными, отметив, что в Брюсселе и в Вашингтоне не желают слышать посыл о том, что Россия хочет быть в добрых отношениями со всеми странами.

Отношения Москвы и Праги ухудшились на фоне обвинений чешских властей в адрес спецслужб РФ, которые якобы причастны к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чехия 17 апреля выслала 18 российских дипломатов. В ответ Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского диппредставительства.

Позже Прага приняла решение сократить число сотрудников в посольстве РФ до уровня посольства Чехии в Москве, напоминает «Свободная пресса». Таким образом, в дипломатических миссиях должны остаться по 7 дипломатов и 25 техслужащих.

В знак солидарности с Чехией подобные шаги стали предпринимать Литва, Латвия, Эстония и Словакия. Россия в качестве ответных мер объявила персонами нон грата нескольких сотрудников посольств этих стран.

Накануне в прокуратуре Болгарии заявили, что подозревают шестерых россиян в организации четырех взрывов на оружейных заводах этой страны.

«Хорошо ещё, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили, но судя по всему, к этому идёт», - сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя эту информацию.

