Американский Минфин США примет новые меры против обхода антироссийских санкций

В документе отмечается, что план предусматривает меры по повышению прозрачности при связанной с офшорами финансовой деятельности и усилия, направленные на «препятствование сокрытию личности нарушителей закона» с использованием подставных компаний.

Кроме того, Вашингтон намерен активнее выявлять скрытые в Соединенных Штатах активы российских предпринимателей, против которых были введены санкции. По данным Минфина, предприниматели из РФ якобы «пытались или пытаются» сделать анонимными или скрыть свои активы и обойти финансовые санкции. Стратегия ведомства нацелена на то, чтобы «нарушители закона» не могли злоупотреблять анонимным доступом к американской финансовой системе через подставные компании и сделки по приобретению недвижимости за наличные.

