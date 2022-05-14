Американский Минфин США примет новые меры против обхода антироссийских санкций

США планируют реализовать стратегию борьбы с различными финансовыми нарушениями и преступлениями, в том числе обходом антироссийских санкций. Об этом сообщается в докладе американского Министерства финансов.

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В документе отмечается, что план предусматривает меры по повышению прозрачности при связанной с офшорами финансовой деятельности и усилия, направленные на «препятствование сокрытию личности нарушителей закона» с использованием подставных компаний.

Кроме того, Вашингтон намерен активнее выявлять скрытые в Соединенных Штатах активы российских предпринимателей, против которых были введены санкции. По данным Минфина, предприниматели из РФ якобы «пытались или пытаются» сделать анонимными или скрыть свои активы и обойти финансовые санкции. Стратегия ведомства нацелена на то, чтобы «нарушители закона» не могли злоупотреблять анонимным доступом к американской финансовой системе через подставные компании и сделки по приобретению недвижимости за наличные.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииМинфинСША
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