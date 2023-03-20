В Чехии заявили, что Украина заслуживает принятия в НАТО
Странам НАТО будет непросто единогласно принять решение о членстве Украины в альянсе. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел.
Как напомнил политик, в блок входят 30 стран, а вскоре к ним могут присоединиться еще две. Принять общее решение в такое группе сложно.
«Думаю, что через какое-то время, благодаря общим усилиям и некоторым странам, выступающим в роли адвокатов Украины, мы достигнем прогресса», — отметил Павел в интервью Rzeczpospolita.
Чешский президент считает, что Киев заслуживает членства в НАТО и выполняет необходимые условия.
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что вопрос о вступлении Украины в Евросоюз или гарантиях безопасности Киеву от НАТО не стоит на повестке дня.
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