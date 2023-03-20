В Чехии заявили, что Украина заслуживает принятия в НАТО

Как напомнил политик, в блок входят 30 стран, а вскоре к ним могут присоединиться еще две. Принять общее решение в такое группе сложно.

«Думаю, что через какое-то время, благодаря общим усилиям и некоторым странам, выступающим в роли адвокатов Украины, мы достигнем прогресса», — отметил Павел в интервью Rzeczpospolita.

Чешский президент считает, что Киев заслуживает членства в НАТО и выполняет необходимые условия.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что вопрос о вступлении Украины в Евросоюз или гарантиях безопасности Киеву от НАТО не стоит на повестке дня.

