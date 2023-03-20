Бербок: Вопрос о вступлении Украины в ЕС или гарантиях от НАТО не стоит

Как отметила глава МИД, членство в ЕС зависит от проведения реформ, пишет RT. Министр указала, что Североатлантический альянс придерживается политики открытых дверей, а суверенные страны самостоятельно решают, к какому блоку присоединиться.

«В случае с Украиной этот вопрос сегодня не стоит на повестке», — заявила Бербок в интервью испанской Pais.

Министр добавила, что прежде всего следует положить конец украинскому кризису.

Ранее экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Киеву не следует рассчитывать на скорое вступление в ЕС, пишет РИА ФАН.

