Бербок: Вопрос о вступлении Украины в ЕС или гарантиях от НАТО не стоит

Вопроса о вступлении Украины в Евросоюз или получении Киевом гарантий безопасности НАТО не стоит на повестке дня. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Премьер Латвии заявил, что НАТО пока не будет рассматривать вступление Украины

Как отметила глава МИД, членство в ЕС зависит от проведения реформ, пишет RT. Министр указала, что Североатлантический альянс придерживается политики открытых дверей, а суверенные страны самостоятельно решают, к какому блоку присоединиться.

«В случае с Украиной этот вопрос сегодня не стоит на повестке», — заявила Бербок в интервью испанской Pais.

Министр добавила, что прежде всего следует положить конец украинскому кризису.

Ранее экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Киеву не следует рассчитывать на скорое вступление в ЕС, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
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