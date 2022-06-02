В Чехии запретили десяткам граждан присоединиться к ВС Украины

Власти Чехии не разрешили десяткам граждан страны присоединиться к Вооруженным силам (ВС) Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Иржи Овчачек.

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По его словам, чешский лидер Милош Земан отказал 80 гражданам Чехии на просьбу присоединиться к украинским военным.

Ранее Земан одобрил 103 гражданам Чехии на присоединение к украинским ВС. Закон Чехии запрещает гражданам службу в других странах без разрешения президента страны.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.

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Фото: www.mzv.cz
ТЕГИ:Чехия
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