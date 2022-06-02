Украина вышла в финал стыковых матчей за путевку на ЧМ-2022

Сборная Украины по футболу вышла в финал стыковых матчей за право участия в ЧМ-2022 в Катаре.

Украинские футболисты обыграли сборную Шотландии со счета 3:1 в полуфинале.

Голы за украинскую команду забили Андрей Ярмоленко (33 минута), Роман Яремчук (49) и Артем Довбик (5-я минута добавленного времени). Единственный гол за сборную Шотландию забил Каллум Макгрегор (79).

Матч финала состоится 5 июня. Украина встретится с Уэльсом.

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