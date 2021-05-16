В Чехии требуют от России правил работы посольства в Москве

Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька признался, что не знает и не понимает, как будут работать посольства и генеральные консульства страны в России после того, как Москва обнародовала список недружественных государств. Об этом дипломат рассказал Чешскому радио 15 мая.

Боррель высказался о российском списке недружественных стран

Пивонька заявил, что ждет от Москвы разъяснений по поводы организации работы чешских дипмиссий в России, отмечает RT.

«Будем ждать российскую реакцию. Они должны нам, собственно, объяснить, что в практической деятельности посольства и генеральных консульств в будущем это должно означать», - цитируют «Известия» представителя Чехии.

Напомним, 14 мая Кремль на официальном портале правовой информации опубликовал перечень недружественных стран, в который вошли две страны - Чехия и США. Включение Россией только двух стран в перечень недружественных государств свидетельствует о готовности Москвы к диалогу, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.


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Фото: www.mzv.cz
ТЕГИ:РоссияПосольствоПосолЧехия
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