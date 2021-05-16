В Чехии требуют от России правил работы посольства в Москве

Пивонька заявил, что ждет от Москвы разъяснений по поводы организации работы чешских дипмиссий в России, отмечает RT.

«Будем ждать российскую реакцию. Они должны нам, собственно, объяснить, что в практической деятельности посольства и генеральных консульств в будущем это должно означать», - цитируют «Известия» представителя Чехии.

Напомним, 14 мая Кремль на официальном портале правовой информации опубликовал перечень недружественных стран, в который вошли две страны - Чехия и США. Включение Россией только двух стран в перечень недружественных государств свидетельствует о готовности Москвы к диалогу, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



