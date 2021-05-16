Боррель высказался о российском списке недружественных стран
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррел призвал российские власти пересмотреть решение о создании списка недружественных стран, пишет «Коммерсант» со ссылкой на его заявление.
Глава дипломатии выразил солидарность с Чехией и США, которые попали в перечень, и назвал обвинения Москвы необоснованными. «Мы призываем Россию пересмотреть это решение, чтобы избежать дальнейшего ухудшения наших отношений, которые и без того находятся в напряженном состоянии»,— следует из заявления Борреля.
Он считает решение Москвы несовместимым с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года «в том, что касается обязанностей принимающего государства по обеспечению функционирования дипломатических представительств».
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что список недружественных иностранных государств, которые разработало правительство РФ, подрывает международные дипломатические отношения. Документ об утверждении перечня недружественных государств был обнародован правительством 14 мая на официальном портале правовой информации. В него были добавлены только США и Чехия.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+8 790 / сут.
Умерли
115 тыс.+364 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+9 866 / сут.
- Боррель высказался о российском списке недружественных стран
- Более 30 детей погибли при эскалации израильско-палестинского конфликта
- Financial Times: состояние миллиардеров в России выросло до 35% ВВП страны
- Задержки пассажирских поездов начались из-за схода с рельсов вагонов под Самарой
- ЕР приостановила членство уральского депутата из-за подозрения в убийстве
- СМИ: Переговоры о прекращении огня в секторы Газы не ведутся
- После развода с Гейтсом бывшая супруга получила 3 млрд долларов
- В Москве больше десятка деревьев рухнули из-за сильного ветра
- Дзюба в третий раз стал отцом
- «Зеленые» выбрали Андрея Нагибина новым председателем партии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru