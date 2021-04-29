В Чехии прошли антироссийские акции протеста
Акции протеста против президента Чехии Милоша Земана из-за его "пророссийской политики" прошли в Праге и других крупных городах Чехии. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, на Вацлавской площади в центре чешской столицы днем в четверг 29 апреля находилось около 10 тысяч человек. В организации митингов приняли участие движения "Миллион моментов за демократию" (ММД).
Члены политического движения предлагали протестующим подписать петицию, в которой требуется подать жалобу на президента страны в Конституционный суд. По мнению ММД, Земан в своем выступлении 25 апреля назвал засекреченные факты из расследования, посвященного взрывами в Врбетице в 2014 году.
Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД России Иван Сурма в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» высказал мнение, что действия Чехии в отношении России могут привести к закрытию дипломатических отношений между двумя странами. Он назвал конфликт "надуманным".
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