В Чехии прошли антироссийские акции протеста

По данным агентства, на Вацлавской площади в центре чешской столицы днем в четверг 29 апреля находилось около 10 тысяч человек. В организации митингов приняли участие движения "Миллион моментов за демократию" (ММД).

Члены политического движения предлагали протестующим подписать петицию, в которой требуется подать жалобу на президента страны в Конституционный суд. По мнению ММД, Земан в своем выступлении 25 апреля назвал засекреченные факты из расследования, посвященного взрывами в Врбетице в 2014 году.

Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД России Иван Сурма в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» высказал мнение, что действия Чехии в отношении России могут привести к закрытию дипломатических отношений между двумя странами. Он назвал конфликт "надуманным".

