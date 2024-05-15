В Чечне выбрали нового председателя парламента

Новым спикером парламента Чеченской республики избрали заместителя председателя парламента Шаида Жамалдаева. Ранее Магомед Даудов объявил о досрочном сложении полномочий председателя республиканского парламента.

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Жамалдаев был избран на этот пост путем тайного голосования. Чеченские депутаты проголосовали за его кандидатуру единогласно, передает РИА Новости. Жамалдаев пообещал «трудиться во благо нашего народа и главы».

Магомед Даудов возглавлял законодательный орган с 2015 года. Пот его словам, он принял решение об отставке после общения с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. На какую должность переходит Даудов пока не сообщается.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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