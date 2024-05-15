В Чечне выбрали нового председателя парламента

Жамалдаев был избран на этот пост путем тайного голосования. Чеченские депутаты проголосовали за его кандидатуру единогласно, передает РИА Новости. Жамалдаев пообещал «трудиться во благо нашего народа и главы».

Магомед Даудов возглавлял законодательный орган с 2015 года. Пот его словам, он принял решение об отставке после общения с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. На какую должность переходит Даудов пока не сообщается.

