Председатель парламента Чечни Магомедов Даудов ушел в отставку
15 мая 202414:58
Магомед Даудов объявил о досрочном сложении с себя полномочий председателя Парламента Чечни, об этом сообщил ТАСС. Он возглавлял законодательный орган с 2015 года.
Даудов уточнил, что принял такое решение после общения с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. На какую должность переходит Даудов пока не сообщается.
Магомед Даудов курировал также Оперштаб республики по проведению СВО.
Ранее Кадыров рассказал, что желает сделать «сюрприз для шайтанов» в зоне проведения специальной военной операции, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru