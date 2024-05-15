Председатель парламента Чечни Магомедов Даудов ушел в отставку

Магомед Даудов объявил о досрочном сложении с себя полномочий председателя Парламента Чечни, об этом сообщил ТАСС. Он возглавлял законодательный орган с 2015 года.

Даудов уточнил, что принял такое решение после общения с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. На какую должность переходит Даудов пока не сообщается.