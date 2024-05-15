Председатель парламента Чечни Магомедов Даудов ушел в отставку

Магомед Даудов объявил о досрочном сложении с себя полномочий председателя Парламента Чечни, об этом сообщил ТАСС. Он возглавлял законодательный орган с 2015 года.

Даудов уточнил, что принял такое решение после общения с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. На какую должность переходит Даудов пока не сообщается.

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Магомед Даудов курировал также Оперштаб республики по проведению СВО.

Ранее Кадыров рассказал, что желает сделать «сюрприз для шайтанов» в зоне проведения специальной военной операции, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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