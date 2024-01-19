На Украине пройдет заочный суд над спикером парламента Чечни Даудовым

Служба безопасности Украины анонсировала заочный суд над спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

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Даудова обвиняют в посягательстве на территориальную целостность страны, планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны, а также оправдании российской спецоперации.

Ранее суд на Украине заочно приговорил главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина к 15 годам тюрьмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаЧечняМагомед Даудов

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