В бундестаге заявили, что Украина не сможет победить Россию в военном отношении
Украина не сможет победить Россию, для этого Западу придется ввязаться в ядерную войну, считает депутат бундестага от Левой партии Грегор Гизи. Об этом парламентарий заявил в интервью газете Der Spiegel.
«В военном отношении Россию невозможно победить. Если только мы не устроим Третью мировую войну. Но мы не можем себе этого позволить», — заявил Гизи.
Политик отметил, что не понимает, почему Германия отказалась от переговоров с РФ, пишет RT. Депутат добавил, что «Украина не сможет победить», а российские войска «очень недооцениваются».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,0 млн+52 106 / сут.
Умерли
385 тыс.+96 / сут.
Выздоровели
19,0 млн+51 086 / сут.
- ЕС введет строгие ограничения на туристические визы для россиян
- Заммэра Ракова: в электронной медкарте детей старше 15 лет появился новый раздел «Мои данные»
- Песков сообщил о подготовке переговоров Путина и Эрдогана в Самарканде
- Песков: Путин планирует проголосовать на выборах
- В бундестаге заявили, что Украина не сможет победить Россию в военном отношении
- ФСБ задержала в Выборге трех человек за попытку совершить теракт на объекте Минобороны
- В МИД заявили о возможном введении виз для граждан Украины
- Совет ЕС приостановил упрощенный визовый режим с Россией
- Местные власти сообщили о провалившейся попытке десанта ВСУ высадиться в Энергодаре
- «Замучаются пыль глотать»: Медведев оценил инициативы США по реформированию Совбеза ООН
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru