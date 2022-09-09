В бундестаге заявили, что Украина не сможет победить Россию в военном отношении

«В военном отношении Россию невозможно победить. Если только мы не устроим Третью мировую войну. Но мы не можем себе этого позволить», — заявил Гизи.

Политик отметил, что не понимает, почему Германия отказалась от переговоров с РФ, пишет RT. Депутат добавил, что «Украина не сможет победить», а российские войска «очень недооцениваются».

