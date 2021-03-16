В Бундестаге заявили, что никакой аннексии Крыма не было

Он напомнил о том факте, что референдум в Крыму проходил в рамках международного права и был легитимным.

Западные страны предпочитают не замечать предпосылки возвращения Крыма с Украины, пишет в статье для Berliner Zeitung посол России в Германии Сергей Нечаев.

По его словам, на Украине «продолжают бороться с неугодными политиками, угрожая и лишая их имущества, в одночасье закрывать оппозиционные телеканалы, вводить санкции против «неудобных» физических и юридических лиц».

