В Бундестаге заявили, что никакой аннексии Крыма не было

Для признания Крыма российским полуостровом потребуется смена политических элит в странах Запада, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Бундестага Вальдемара Гердта.

По его словам, западные страны не могут согласиться с российским статусом Крыма, иначе им придется отказаться от планов расширения НАТО на восток. «Считать полуостров аннексированной и оккупированной территорией – чистого рода политическая спекуляция», считает депутат.

На Украине приняли стратегию по возвращению Крыма

Он напомнил о том факте, что референдум в Крыму проходил в рамках международного права и был легитимным.

Западные страны предпочитают не замечать предпосылки возвращения Крыма с Украины, пишет в статье для Berliner Zeitung посол России в Германии Сергей Нечаев.

По его словам, на Украине «продолжают бороться с неугодными политиками, угрожая и лишая их имущества, в одночасье закрывать оппозиционные телеканалы, вводить санкции против «неудобных» физических и юридических лиц».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КрымГермания
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