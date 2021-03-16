В Бундестаге заявили, что никакой аннексии Крыма не было
Для признания Крыма российским полуостровом потребуется смена политических элит в странах Запада, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Бундестага Вальдемара Гердта.
По его словам, западные страны не могут согласиться с российским статусом Крыма, иначе им придется отказаться от планов расширения НАТО на восток. «Считать полуостров аннексированной и оккупированной территорией – чистого рода политическая спекуляция», считает депутат.
Он напомнил о том факте, что референдум в Крыму проходил в рамках международного права и был легитимным.
Западные страны предпочитают не замечать предпосылки возвращения Крыма с Украины, пишет в статье для Berliner Zeitung посол России в Германии Сергей Нечаев.
По его словам, на Украине «продолжают бороться с неугодными политиками, угрожая и лишая их имущества, в одночасье закрывать оппозиционные телеканалы, вводить санкции против «неудобных» физических и юридических лиц».
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