На Украине приняли стратегию по возвращению Крыма

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял стратегию по «деоккупации» и «реинтеграции» Крыма. Об этом сообщает портал «Гордон» со ссылкой на бывшего министра курортов и туризма Крыма Александра Лиева.

В соответствии со стратегией Киева украинская сторона не должна контактировать с администрацией полуострова и признавать проходящие в регионе выборы. Кроме того, Украине необходимо не допускать ослабления санкций против РФ, отмечают Известия.

По словам Лиева, Киев также заявил о «приоритетности политико-дипломатического способа разрешения вооруженного конфликта по Крыму между Украиной и Россией», сообщает Ura.ru.

Также украинские власти намерены усиливать работу в международных судах и с помощью международных экспертов фиксировать нарушения прав человека в Крыму, отмечает РЕН ТВ. Кроме того, жителям региона обеспечат доступ к украинским учебным заведениям.

Между тем, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые усилия Украины по «возвращению» Крыма нелегитимны, отмечает Газета.ру. Дипломат призвала соблюдать территориальную целостность России и уважать законный выбор крымчан, на референдуме в 2014 году проголосовавших за возвращение региона в состав РФ.

