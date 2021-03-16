Российский посол в Германии раскритиковал Запад за игнорирование проблем Крыма
Западные страны предпочитают не замечать предпосылки возвращения Крыма с Украины, пишет в статье для Berliner Zeitung посол России в Германии Сергей Нечаев.
«Первопричиной внутриукраинского конфликта и всех последующих проблем стал государственный переворот, противоречащий конституции Украины и нормам международного права, осуществленный при политической и финансовой поддержке ряда западных стран. Его цель — вбить клин между Россией и Украиной, разрушить их связи, привязать Киев к евроатлантическим структурам и сделать послушным исполнителем чужой воли, что в последнее время, к сожалению, проявляется все чаще», — считает посол.
Как пишет Нечаев, на Украине «продолжают бороться с неугодными политиками, угрожая и лишая их имущества, в одночасье закрывать оппозиционные телеканалы, вводить санкции против «неудобных» физических и юридических лиц».
Страны Запада относятся с «полным пониманием» к такой политике. Как считает дипломат, это «двойные стандарты».
Усилия Украины по возвращению Крыма нелегитимны и могут восприниматься только как угроза агрессии против России. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с планами действий Киева против Крыма.
Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял стратегию «деоккупации» полуострова.
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