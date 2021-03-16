Российский посол в Германии раскритиковал Запад за игнорирование проблем Крыма

Как пишет Нечаев, на Украине «продолжают бороться с неугодными политиками, угрожая и лишая их имущества, в одночасье закрывать оппозиционные телеканалы, вводить санкции против «неудобных» физических и юридических лиц».

Страны Запада относятся с «полным пониманием» к такой политике. Как считает дипломат, это «двойные стандарты».

Усилия Украины по возвращению Крыма нелегитимны и могут восприниматься только как угроза агрессии против России. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с планами действий Киева против Крыма.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял стратегию «деоккупации» полуострова.

