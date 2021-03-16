Российский посол в Германии раскритиковал Запад за игнорирование проблем Крыма

Западные страны предпочитают не замечать предпосылки возвращения Крыма с Украины, пишет в статье для Berliner Zeitung посол России в Германии Сергей Нечаев.

«Первопричиной внутриукраинского конфликта и всех последующих проблем стал государственный переворот, противоречащий конституции Украины и нормам международного права, осуществленный при политической и финансовой поддержке ряда западных стран. Его цель — вбить клин между Россией и Украиной, разрушить их связи, привязать Киев к евроатлантическим структурам и сделать послушным исполнителем чужой воли, что в последнее время, к сожалению, проявляется все чаще», — считает посол.

На Украине приняли стратегию по возвращению Крыма

Как пишет Нечаев, на Украине «продолжают бороться с неугодными политиками, угрожая и лишая их имущества, в одночасье закрывать оппозиционные телеканалы, вводить санкции против «неудобных» физических и юридических лиц».

Страны Запада относятся с «полным пониманием» к такой политике. Как считает дипломат, это «двойные стандарты».

Усилия Украины по возвращению Крыма нелегитимны и могут восприниматься только как угроза агрессии против России. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с планами действий Киева против Крыма.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял стратегию «деоккупации» полуострова.

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ФОТО: pixabay.com
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