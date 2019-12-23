В Бундестаге предположили, что санкции США увеличат стоимость «Северного потока 2»
В Бундестаге предположили, что санкции США в отношении компаний, строящих трубопровод «Северный поток 2», задержат окончание проекта на несколько месяцев и увеличат его стоимость. Об этом пишет Reuters со ссылкой на немецкого политика, члена Бундестага Питера Бейера.
«Санкции временно задержат завершение трубопровода Северный поток 2, но я верю, что во второй половине следующего года газопровод будет завершен. Есть альтернативы, которые повлекут за собой задержки, а также более высокие затраты», - цитирует агентство политика.
Соединенные Штаты, которые стремятся продавать больше своего сжиженного природного газа европейским государствам, заявляют, что Nord Stream 2 сделает Европу слишком зависимой от российских поставок. В связи с этим США ввели санкции против ряда компаний Nord Stream 2.
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