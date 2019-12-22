В США заявили о благодарных европейцах после новых санкций против «Северного потока-2»

22 декабря 201910:51

Американский посол Ричард Гренелл в Берлине сделал заявление о реакции стран Евросоюза на новые американский санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», информирует РИА «Новости».

По словам представителя США, большинство стран ЕС положительно отнеслись к введнию новых антироссийских санкций и даже были благодарны за принятые ограничения. Греннел сообщил, что 15 европейских стран, Европейский парламент и Европейская комиссия ранее высказывали опасения по поводу строительства газопровода «Северный поток-2» и просили США о «поддержке» ЕС в противостоянии реализации российским проектам.

«Поэтому санкции представляют собой очень проевропейское решение», — процитировала Газета.ru посла.

В Российском МИДе раскрыли последствия санкций против «Северного потока-2» для Европы

Ранее стало известно о том, что Минфин США ввел новые санкций против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Швейцарская компания Allseas, которая ведет прокладку труб «Северного потока – 2», уже приостановила работу до получения разъяснений от правительства США. Также рестрикции могут затронуть итальянскую Saipem и компании Германии, Австрии, Нидерландов, Франции, Швеции и Финляндии, напоминает РИА Новости.

Ранее политологи и ученые в эфире НСН рассуждали, стоит ли реагировать на санкции США против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СшаЕвросоюзСанкции Против РоссииСеверный Поток-2