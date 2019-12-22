В США заявили о благодарных европейцах после новых санкций против «Северного потока-2»

Ранее стало известно о том, что Минфин США ввел новые санкций против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Швейцарская компания Allseas, которая ведет прокладку труб «Северного потока – 2», уже приостановила работу до получения разъяснений от правительства США. Также рестрикции могут затронуть итальянскую Saipem и компании Германии, Австрии, Нидерландов, Франции, Швеции и Финляндии, напоминает РИА Новости.

Ранее политологи и ученые в эфире НСН рассуждали, стоит ли реагировать на санкции США против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

