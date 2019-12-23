Аналитики: Россия и США еще поторгуются за «Северный поток-2»

Швейцарская компания Allseas, принимавшая участие в строительстве «Северного потока-2» и ранее приостановившая деятельность в проекте, отвела все свои суда из района прокладки газопровода. Возможную дату возобновления работ представители компании не называют.

Напомним, президент США Дональд Трамп утвердил военный бюджет страны, который обязывает администрацию страны ввести санкции в отношении России. Один из пунктов документа содержит требование немедленно прекратить строительство «Северного потока-2» и «Турецкого потока».

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил НСН, что ничего критичного с уходом швейцарского подрядчика не произошло. Россия сможет достроить газопровод, тем более, что Штаты готовы торговаться.

«Два варианта развития событий. Первый – это получение 30-дневной отсрочки для завершения работ, и в санкционном пакете такая опция прописана. Allseas подала уже соответствующая заявку. Но ключевую роль должны сыграть немцы, чтобы пролоббировать этот вопрос. И нужно ожидать, что США будут требовать от России каких-то уступок. Возможно, по Сирии, Донбассу или по отношениям с Турцией. Они будут торговаться», - считает эксперт.