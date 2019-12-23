Аналитики: Россия и США еще поторгуются за «Северный поток-2»
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности в эфире НСН назвал два варианта развития событий, после того как компания Allseas приостановила работы по укладке газопровода.
Швейцарская компания Allseas, принимавшая участие в строительстве «Северного потока-2» и ранее приостановившая деятельность в проекте, отвела все свои суда из района прокладки газопровода. Возможную дату возобновления работ представители компании не называют.
Напомним, президент США Дональд Трамп утвердил военный бюджет страны, который обязывает администрацию страны ввести санкции в отношении России. Один из пунктов документа содержит требование немедленно прекратить строительство «Северного потока-2» и «Турецкого потока».
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил НСН, что ничего критичного с уходом швейцарского подрядчика не произошло. Россия сможет достроить газопровод, тем более, что Штаты готовы торговаться.
«Два варианта развития событий. Первый – это получение 30-дневной отсрочки для завершения работ, и в санкционном пакете такая опция прописана. Allseas подала уже соответствующая заявку. Но ключевую роль должны сыграть немцы, чтобы пролоббировать этот вопрос. И нужно ожидать, что США будут требовать от России каких-то уступок. Возможно, по Сирии, Донбассу или по отношениям с Турцией. Они будут торговаться», - считает эксперт.
«30 дней хватит Allseas, чтобы достроить трубопровод. Этот вариант наиболее предпочтителен и для России, и для Германии».
Вторым вариантом развития сценария будет использование российских трубоукладчиков. Немецкий участок «Северного потока-2» , скорее всего, проложит судно «Фортуна», а датский – «Академик Черский», но сейчас судно находится в Находке. И с октября стоит в порту без движения. Исходя из этого, можно предполагать, что окончательного решения не принято.
Эксперты уверены, что Штаты используют Евросоюз в своих интересах, чтобы не допустить продажи качественного и менее дорогого российского газа европейцам. Вашингтону нужен новый рынок сбыта своего сланцевого газа. Санкции против «Северного потока-2», скорее всего, носят, не политический, а экономический характер.
«Сейчас, когда заключено газовое соглашение с Украиной, речи о выдавливании России с европейского рынка не идет, - считает Игорь Юшков. - Аргументов у американцев не так много. Мнение, что Россия загнана в угол, если Allseas уйдет, не стоит. У нас есть все шансы выполнить все контрактные обещания, мы не в положении безысходности», - уверен ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.
В копилку России также и позиция Германии, чье правительство выразило уверенность в завершении проекта «Северный поток — 2» даже при действии санкций со стороны США. Кабмин подтвердил неизменность позиции по отношению к проекту.
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