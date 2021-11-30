В Бундестаге не поддерживают идею США остановить «Северный поток 2»
Германия не должна соглашаться с требованием США остановить «Северный поток 2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Бундестага Клауса Эрнста, который возглавлял в парламенте прошлого созыва комитет по экономике и энергетике.
Эрнст отметил, что «Северный поток 2» поможет стабилизировать цены на энергоресурсы. По мнению депутата, решение будущей главы МИД ФРГ Анналены Бербок о запрете выдачи разрешения на эксплуатацию «Nord Stream 2» является «поспешным послушанием» США.
«Анналена Бербок становится приспешницей "ястребов" в США и ставит под вопрос свою пригодность в качестве главы МИД еще до того, как вступила в должность», - подчеркнул Эрнст. Политик заявил, что партия республиканцев США вынуждают президента США Джо Байдна ввести экстерриториальные санкции против газового проекта.
В то же время Эрнст напомнил, что ранее Ангела Меркель договорилась с Джо Байденом не мешать запуску «Северного потока 2».
Строительство газопровода полностью завершилось 10 сентября 2021 года.
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