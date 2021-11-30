В Бундестаге не поддерживают идею США остановить «Северный поток 2»

Германия не должна соглашаться с требованием США остановить «Северный поток 2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Бундестага Клауса Эрнста, который возглавлял в парламенте прошлого созыва комитет по экономике и энергетике.

Эрнст отметил, что «Северный поток 2» поможет стабилизировать цены на энергоресурсы. По мнению депутата, решение будущей главы МИД ФРГ Анналены Бербок о запрете выдачи разрешения на эксплуатацию «Nord Stream 2» является «поспешным послушанием» США.