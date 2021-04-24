В Бундестаге назвали виновника кризиса между Россией и Чехией

«Партия Байдена — это партия войны. И она очень четко это доказывает. Он уже столько конфликтов ужесточил… Иначе это уже и не оценишь», — заявил парламентарий.

По словам Гердта, ситуация с Чехией с большой долей вероятности «находится в программной линейке нового американского курса» и была спрограммирована и отработана.

Кроме того, парламентарий отметил, что на внешнеполитические решения Праги повлияло «давление той стороны, которой отказать нельзя».

«Но нам надо стараться, чтобы ситуация не перешла через точку невозврата», — добавил Гердт.

Чехия 17 апреля выслала из страны 18 российских дипломатов, обвинив спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Москва в качестве ответной меры выслала 20 сотрудников чешской дипмиссии.

В МИД России опровергли обвинения, назвав их абсурдными и голословными. Российское дипведомство считает, что высылка дипломатов из Праги — требование США и Европы, которые надеются таким образом решить внутриполитические проблемы.

