В Бундестаге назвали виновника кризиса между Россией и Чехией
Дипломатический кризис между Россией и Чехией совпал с приходом к власти президента США Джо Байдена, и ухудшение российско-чешских отношений стоит рассматривать с точки зрения заинтересованности в этом Соединенных Штатов. Таким мнением поделился член комитета Бундестага по международным делам Вальдемар Гердт в беседе с телеканалом «360».
«Партия Байдена — это партия войны. И она очень четко это доказывает. Он уже столько конфликтов ужесточил… Иначе это уже и не оценишь», — заявил парламентарий.
По словам Гердта, ситуация с Чехией с большой долей вероятности «находится в программной линейке нового американского курса» и была спрограммирована и отработана.
Кроме того, парламентарий отметил, что на внешнеполитические решения Праги повлияло «давление той стороны, которой отказать нельзя».
«Но нам надо стараться, чтобы ситуация не перешла через точку невозврата», — добавил Гердт.
Чехия 17 апреля выслала из страны 18 российских дипломатов, обвинив спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Москва в качестве ответной меры выслала 20 сотрудников чешской дипмиссии.
В МИД России опровергли обвинения, назвав их абсурдными и голословными. Российское дипведомство считает, что высылка дипломатов из Праги — требование США и Европы, которые надеются таким образом решить внутриполитические проблемы.
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