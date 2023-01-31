В Британии сочли поставку Украине истребителей нецелесообразной
Лондон считает нецелесообразной отправку истребителей Киеву. Об этом сообщила газета Evening Standard со ссылкой на представителя премьера Британии Риши Сунака.
Он отметил, что британские истребители Typhoon и F-35 очень сложные в эксплуатации, и на то, чтобы научиться на них летать, требуются месяцы. Представитель премьера подчеркнул, что Лондон продолжит оказывать и ускорять оказание военной помощи Украине, а также внимательно прислушиваться к запросам Киева.
Ранее, 26 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет добиваться поставок дальнобойных ракет и самолетов. Однако позднее американский лидер Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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