В Британии сочли поставку Украине истребителей нецелесообразной

Он отметил, что британские истребители Typhoon и F-35 очень сложные в эксплуатации, и на то, чтобы научиться на них летать, требуются месяцы. Представитель премьера подчеркнул, что Лондон продолжит оказывать и ускорять оказание военной помощи Украине, а также внимательно прислушиваться к запросам Киева.

Ранее, 26 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет добиваться поставок дальнобойных ракет и самолетов. Однако позднее американский лидер Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

