В Британии раскритиковали план Сунака об укреплении позиций Украины для переговоров

Ранее Сунак перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном отметил, что украинский конфликт завершится переговорами, однако предоставление Киеву ресурсов и поддержки должно быть приоритетом.

Британцы не согласились с премьером, отметив, что промедление с урегулированием «означает больше погибших и больше разрушений», а затянувшийся конфликт «даже украинцам надоел».

«Как и в Афганистане. Конфликт на Украине закончится только в тот момент, когда в Белом доме скажут, что хватит», — высказался один из читателей.

