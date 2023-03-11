В Британии раскритиковали план Сунака об укреплении позиций Украины для переговоров
Читатели британской газеты Daily Mail осудили премьер-министра Великобритании Риши Сунака, призвавшего продолжить поставки оружия на Украину для «наилучшей» позиции Киева за столом переговоров.
Ранее Сунак перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном отметил, что украинский конфликт завершится переговорами, однако предоставление Киеву ресурсов и поддержки должно быть приоритетом.
Британцы не согласились с премьером, отметив, что промедление с урегулированием «означает больше погибших и больше разрушений», а затянувшийся конфликт «даже украинцам надоел».
«Как и в Афганистане. Конфликт на Украине закончится только в тот момент, когда в Белом доме скажут, что хватит», — высказался один из читателей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+10 311 / сут.
Умерли
397 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+14 663 / сут.
- В Британии раскритиковали план Сунака об укреплении позиций Украины для переговоров
- ЕС и США усилят сотрудничество по предотвращению обхода санкций против России
- Рождаемость в России выросла впервые с ноября 2021 года
- В офисе Зеленского пригрозили Крыму «горячим сезоном»
- В США заявили, что добиваются «не слишком тяжелого поражения» России на Украине
- В Госдуме заявили о подготовке США гражданской войны в Грузии
- Комментатора BBC отстранили от эфира за сравнение правительства Британии с нацистами
- На Западе признали, что жители Артемовска выступают за Россию
- Производитель автокомплектующих Schaeffler продаст бизнес в РФ
- УПЦ не нашла оснований покидать Киево-Печерскую лавру
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru