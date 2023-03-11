В Британии раскритиковали план Сунака об укреплении позиций Украины для переговоров

Читатели британской газеты Daily Mail осудили премьер-министра Великобритании Риши Сунака, призвавшего продолжить поставки оружия на Украину для «наилучшей» позиции Киева за столом переговоров.

Макрон: Франция и Британия помогут Киеву с контрнаступлением

Ранее Сунак перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном отметил, что украинский конфликт завершится переговорами, однако предоставление Киеву ресурсов и поддержки должно быть приоритетом.

Британцы не согласились с премьером, отметив, что промедление с урегулированием «означает больше погибших и больше разрушений», а затянувшийся конфликт «даже украинцам надоел».

«Как и в Афганистане. Конфликт на Украине закончится только в тот момент, когда в Белом доме скажут, что хватит», — высказался один из читателей.

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ФОТО: Сайт правительства Великобритании / www.gov.uk
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