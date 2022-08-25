В Британии представили пять сценариев развития конфликта на Украине
Ситуация на Украине в течение ближайших шести месяцев может развиваться по одному из пяти сценариев. О возможных вариантах течения конфликта рассказал журналист Дэн Саббаг в своем материале для The Guardian.
Так, первый сценарий предусматривает, что конфликт затянется еще на год. При этом он станет не таким интенсивным, как в начале. По еще одному возможному варианту развития событий, у Украины закончатся средства для эффективного контрнаступления, а «партизанские» рейды не принесут существенного результата.
Кроме того, в материале указывается, что Россия может продолжить прорываться вперед, но ее целью будет удерживание украинских территорий Украины. Также РФ может воспользоваться ситуацией, которая сложится зимой: ускорением наступления нового кризиса с беженцами, сложностями в энергетике. По прогнозам, весной стороны возобновят наступательные действия.
Саббаг также отмечает, что Западу следует определиться, должна ли Украина одержать победу в противостоянии с Россией или только остаться на плаву.
В пятом сценарии журналист отметил, что Запад должен определиться: Украина должна победить или же просто держаться на плаву. Как указано в материале, западные страны не покрывают военные и гуманитарные потребности Киева.
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