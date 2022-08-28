В Британии к концу года закончатся ресурсы для военной поддержки Украине

Также у Соединенного Королевства заканчиваться вооружение, которое она планирует передать Украине. Это те проблемы, с которыми столкнется новый премьер-министр, который сменит на Даунинг-стрит Бориса Джонсона 6 сентября.

Издание отмечает, что возглавить британское правительство может глава МИД Лиз Трасс или экс-министр финансов Риши Сунак.

По данным опросов общественного мнения, явный фаворит британцев - Трасс. С ней во главе правительства, пишет издание, ситуация с Украиной для Великобритании не должен измениться.

Ранее пресс-служба британского правительства сообщила, что Великобритания окажет Украине помощь в восстановлении инфраструктуры.

