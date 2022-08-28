В Британии к концу года закончатся ресурсы для военной поддержки Украине
Финансовые возможности Великобритании для поддержки военной помощи Украине истощатся до конца этого года. Об этом пишет газета The Sunday Times со ссылкой на неназванный источник в Министерстве обороны страны в воскресенье, 28 августа.
Также у Соединенного Королевства заканчиваться вооружение, которое она планирует передать Украине. Это те проблемы, с которыми столкнется новый премьер-министр, который сменит на Даунинг-стрит Бориса Джонсона 6 сентября.
Издание отмечает, что возглавить британское правительство может глава МИД Лиз Трасс или экс-министр финансов Риши Сунак.
По данным опросов общественного мнения, явный фаворит британцев - Трасс. С ней во главе правительства, пишет издание, ситуация с Украиной для Великобритании не должен измениться.
Ранее пресс-служба британского правительства сообщила, что Великобритания окажет Украине помощь в восстановлении инфраструктуры.
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