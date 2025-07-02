В БРИКС потребовали от ООН осудить агрессию Баку в отношении россиян

Глава департамента ассоциации журналистов БРИКС Мельников заявил НСН, что направил обращение генсеку ООН и призвал Москву жестко отреагировать на задержания россиян.

Организация Объединённых Наций (ООН) должна отреагировать на произвольные аресты россиян в Азербайджане, заявил НСН глава департамента защиты прав журналистов ассоциации журналистов БРИКС Иван Мельников, уточнив, что он направил соответствующее обращение генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

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Ранее агентство Sputnik сообщило, что силовики в Баку задержали двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. По сообщениям местных СМИ, им предъявлены «абсурдные» обвинения в том, что они якобы «агенты ФСБ». Мельников отметил, что ООН обязана осудить происходящее.

«В отношении журналистов безосновательно и незаконно была применена физическая сила, воспрепятствовали их законной журналистской деятельности. Надеюсь, что в ближайшее время будут соответствующие заявления от руководства ООН с осуждением действий со стороны силовых структур Азербайджана, о недопустимости пыток, избиений, задержаний и, в частности, противодействия работы журналистов», - подчеркнул собеседник НСН.
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Мельников также высказался за жесткую реакцию на действия Баку со стороны Москвы.

«Должны быть возбуждены уголовные дела для выявления представителей силовых ведомств Азербайджана, которые участвовали в избиениях и пытках наших граждан. Также Россия должна оказать помощь по подбору и оплате адвокатов для наших соотечественников. Кроме того, Россия может собрать соответствующие заседания в ОДКБ, СНГ, в организациях, куда входит Азербайджан. Отдельно надо предоставить официальные ноты о недопустимости подобного рода действий», - отметил Мельников.

Напряженность в отношениях Москвы и Баку возникла после того, как в Екатеринбурге в конце июня были задержаны представители азербайджанской диаспоры по давним делам об убийствах и покушении на убийство. При этом двое подозреваемых – братья 55 и 60 лет - скончались. Их тела передали Баку, где местные судмедэксперты скобы обнаружили у старшего переломы ребер с повреждением легких, кровоизлияния на голове, другие повреждения.

После этого Азербайджан возбудил уголовное дело по статьям об умышленном убийстве, пытках и превышении должностных полномочий. Кроме того, были задержаны несколько групп россиян, в том числе, журналисты и работники IT-сектора. Некоторых из них, судя по видео, избили. Часть из них обвиняют в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях.

Между тем, суд в Екатеринбурге сегодня арестовал шестого фигуранта дела о преступной группе выходцев из Азербайджана. Кроме того, 1 июля в Екатеринбурге задержали главу организации «Азербайджан — Урал» Шахина Шихлинского, а в Воронеже силовики пришли домой к бизнесмену азербайджанского происхождения, совладельцу крупного рынка Юсифу Халилову. По данным СМИ, обоих уже отпустили.

Директор азербайджанского Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу ранее заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что конфликт Баку с Москвой можно решить только вмешательством президента РФ Владимира Путина.

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ФОТО: РИА Новости
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