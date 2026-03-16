Крымские астрономы обнаружили новый астероид с помощью советского телескопа

Российские астрономы из Крыма обнаружили новый околоземный астероид с помощью модернизированного советского телескопа «Синтез». Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным ученых, астероид диаметром около 50 метров недавно прошел на расстоянии чуть менее трех миллионов километров от Земли. Он регулярно пересекает орбиту планеты. По словам научного сотрудника Крымской астрофизической обсерватории Сергея Назарова, такой объект потенциально мог бы считаться опасным, однако из-за относительно небольшого размера серьезной угрозы для Земли не представляет.