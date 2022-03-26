В Бразилии предложили посредничество в переговорах России и Украины
Министр иностранных дел Бразилии Карлус Франса предложил посредничество государства в переговорах России и Украины. Об этом глава МИД заявил в интервью CNN Brasil.
«Я не знаю, сможем ли мы добиться мира... Но, безусловно, Бразилия, исходя из нацеленной на мир и консенсус позиции в ООН, действительно может быть посредником в этом диалоге», — считает Франса.
Министр также сообщил, что в ходе недавнего диалога с госсекретарем США Энтони Блинкеном выразил озабоченность избирательностью санкций, которые вводятся против России на фоне украинского кризиса. По словам Франсы, под удар попадают партнеры РФ по всему миру.
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