В Бразилии предложили посредничество в переговорах России и Украины

«Я не знаю, сможем ли мы добиться мира... Но, безусловно, Бразилия, исходя из нацеленной на мир и консенсус позиции в ООН, действительно может быть посредником в этом диалоге», — считает Франса.

Министр также сообщил, что в ходе недавнего диалога с госсекретарем США Энтони Блинкеном выразил озабоченность избирательностью санкций, которые вводятся против России на фоне украинского кризиса. По словам Франсы, под удар попадают партнеры РФ по всему миру.

