Президент Бразилии назвал Путина «одним из самых могущественных людей в мире»
Президент России Владимир Путин является «одним из самых могущественных людей в мире», заявил президент Бразилии Жаир Болсонару. Об этом сообщает Estado de Minas.
Бразильский лидер рассказал, что встречался с российским коллегой несколько недель назад.
«Мы разговаривали с ним почти три часа — только мы и наши переводчики — о стратегических вопросах», — подчеркнул Болсонару.
Президент Бразилии отметил, что Россия поддерживает суверенитет страны над регионом влажных экваториальных лесов Амазонии, несмотря на то, что другие страны называют эту зону «наследием всего человечества», пишет РИА ФАН.
Кроме того, Болсонару рассказал, что в конце встречи Путин пригласил его в свой кабинет, отмечает «Свободная пресса».
«О чем все это говорит нам? Весь мир является единым целым. То, что происходит в 10−20 тысячах км отсюда, влияет на нас», — считает президент Бразилии.
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