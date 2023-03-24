МО РФ: Применение снарядов с обедненным ураном привело к росту онкологии военных НАТО

Использование боеприпасов с обедненным ураном привело к росту онкологических заболеваний у военных Североатлантического альянса, которые принимали участие в военных кампаниях в Ираке и Югославии. Такое заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что на сегодняшний день в странах бывшей Югославии отмечается увеличение количества онкологических заболеваний на 25%. Кроме того, по словам Кириллова, оставаясь в почве, соединения урана долго сохраняют опасность негативного воздействия на людей, животных и сельскохозяйственные культуры.

Ранее директор Международного центра по экологической безопасности Альберт Васильев в разговоре с НСН рассказал, что боеприпасы с обедненным ураном применялись в Сербии. Сейчас, указал он, вся земля там заражена тяжелым металлом.

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
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