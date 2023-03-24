МО РФ: Применение снарядов с обедненным ураном привело к росту онкологии военных НАТО
Использование боеприпасов с обедненным ураном привело к росту онкологических заболеваний у военных Североатлантического альянса, которые принимали участие в военных кампаниях в Ираке и Югославии. Такое заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что на сегодняшний день в странах бывшей Югославии отмечается увеличение количества онкологических заболеваний на 25%. Кроме того, по словам Кириллова, оставаясь в почве, соединения урана долго сохраняют опасность негативного воздействия на людей, животных и сельскохозяйственные культуры.
Ранее директор Международного центра по экологической безопасности Альберт Васильев в разговоре с НСН рассказал, что боеприпасы с обедненным ураном применялись в Сербии. Сейчас, указал он, вся земля там заражена тяжелым металлом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+12 493 / сут.
Умерли
397 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 443 / сут.
- В Боснии и Герцеговине напомнили о бомбардировках НАТО сербов
- Полковник Макгрегор: Силы ВСУ уничтожаются до того, как они дойдут до российских войск
- В Чувашии нашли мясо с сибирской язвой
- Памятник Горькому снесли в Одессе
- СМИ: Польша хочет увеличения Фонда мира ЕС, финансирующего поставки оружия Киеву
- Песков оценил обращение зампреда СБ Медведева к телеграммам Сталина
- Сотрудники ФСБ задержали таможенника при получении взятки в 300 тысяч рублей
- Препарат от коронавируса «Мир-19» в ближайшее время появится в аптеках
- Король Карл III не поедет во Францию из-за массовых протестов
- Медведев допустил продвижение российских войск до Киева и Львова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru