В Боливии дипломатов Венесуэлы объявили персонами нон-грата
Глава МИД Боливии переходного правительства Карен Лонгарик объявил персонами нон-грата дипломатов Венесуэлы. Об этом сообщает РИА Новости.
Как пишет агентство, они обвиняются во вмешательстве во внутренние дела страны. Отмечается, что будет назначена крайняя дата для их выезда из Боливии.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил госпереворот против Эво Моралеса.
Напомним, на состоявшихся 20 октября выборах в Боливии президент Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената. Моралес покинул страну и в настоящее время находится в Мексике.
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