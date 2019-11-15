В Боливии дипломатов Венесуэлы объявили персонами нон-грата

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил госпереворот против Эво Моралеса.

Напомним, на состоявшихся 20 октября выборах в Боливии президент Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената. Моралес покинул страну и в настоящее время находится в Мексике.

