В Боливии дипломатов Венесуэлы объявили персонами нон-грата

15 ноября 201922:17

Глава МИД Боливии переходного правительства Карен Лонгарик объявил персонами нон-грата дипломатов Венесуэлы. Об этом сообщает РИА Новости.

Как пишет агентство, они обвиняются во вмешательстве во внутренние дела страны. Отмечается, что будет назначена крайняя дата для их выезда из Боливии.

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Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил госпереворот против Эво Моралеса.

Напомним, на состоявшихся 20 октября выборах в Боливии президент Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената. Моралес покинул страну и в настоящее время находится в Мексике.

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ФОТО: РИА Новости
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