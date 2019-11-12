Эво Моралес прилетел в Мексику, предоставившую ему убежище

Мексиканский самолет с Эво Моралесом на борту приземлился в Мехико. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, кадры посадки выпустил в свой эфир телеканал "Тодо нотисиас". В аэропорту бывшего президента Боливии встретил глава МИД Мексики Марсело Эбрард. На пресс-конференции, посвященной событию, он назвал день встречи "радостным", так как страна смогла предоставить политическое убежище.

11 ноября прездидент заявил, что покидает свой пост, так как хотел остановить волну насилия, прокатившуюся по стране. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера, а также несколько министров и ряд парламентариев. В ночь на вторник Моралес самолетом "Гольфстрим 550" вылетел из Боливии в Парагвай. Затем от правительств Перу и Бразилии было получено разрешение пролететь над их странами, и самолет направился в столицу Мексики.

