Выход из безвыходной ситуации. Москва признала нового лидера Боливии

Москва признает Жанин Аньес временным президентом Боливии, так как она заняла эту должность в соответствии с правовыми нормами, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, сообщает РИА Новости. Но, в тоже время, отметил один из руководителей МИД РФ, в России насторожены отсутствием кворума в парламенте при голосовании по ее кандидатуре, а переход власти назвал «эквивалентным госперевороту». Как уточнил Рябков, «мы видим здесь определенный момент, который учитываем, но понятно, что именно она будет восприниматься в качестве руководителя Боливии на период до решения вопроса о новом президенте через выборы».

Профессор факультета международных отношений СПбГУ Лазарь Хейфец в интервью НСН отметил, что МИД России подошёл к ситуации в Боливии взвешенно, учитывая многие её особенности.

«До объявления Жанин Аньес исполняющей обязанности президента Боливии всё было государственным переворотом. Очевидно давление армии, которому Эво Моралес не мог ничего противопоставить, кроме гражданской войны. Моралес заявил, что подал в отставку, чтобы не допустить кровопролития. Условием вооруженных сил и профсоюзов было проведение новых выборов с участием других кандидатов. Этого не произошло. Моралес покинул страну, начались отставки. Абсолютная смена власти – это переворот. Но в отсутствие других кандидатов Аньес казалась единственно возможным вариантом. Это выход из безвыходной ситуации. Думаю, что это имел в виду наш МИД. А дальше должны быть выборы», - заявил Хейфец.

Накануне Жанин Аньес приняла президентскую присягу перед высшим военным руководством Боливии, но уже сегодня она заявила о признании венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы. Об этом сообщает Agence France-Presse. Россия по-прежнему придерживается чёткой позиции, что Гуайдо нелегитимный президент, подчеркнул собеседник НСН.