Выход из безвыходной ситуации. Москва признала нового лидера Боливии
Профессор факультета международных отношений СПбГУ объяснил в эфире НСН, почему отношения МИД РФ к ситуациям в Боливии и Венесуэле разное.
Москва признает Жанин Аньес временным президентом Боливии, так как она заняла эту должность в соответствии с правовыми нормами, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, сообщает РИА Новости. Но, в тоже время, отметил один из руководителей МИД РФ, в России насторожены отсутствием кворума в парламенте при голосовании по ее кандидатуре, а переход власти назвал «эквивалентным госперевороту». Как уточнил Рябков, «мы видим здесь определенный момент, который учитываем, но понятно, что именно она будет восприниматься в качестве руководителя Боливии на период до решения вопроса о новом президенте через выборы».
Профессор факультета международных отношений СПбГУ Лазарь Хейфец в интервью НСН отметил, что МИД России подошёл к ситуации в Боливии взвешенно, учитывая многие её особенности.
«До объявления Жанин Аньес исполняющей обязанности президента Боливии всё было государственным переворотом. Очевидно давление армии, которому Эво Моралес не мог ничего противопоставить, кроме гражданской войны. Моралес заявил, что подал в отставку, чтобы не допустить кровопролития. Условием вооруженных сил и профсоюзов было проведение новых выборов с участием других кандидатов. Этого не произошло. Моралес покинул страну, начались отставки. Абсолютная смена власти – это переворот. Но в отсутствие других кандидатов Аньес казалась единственно возможным вариантом. Это выход из безвыходной ситуации. Думаю, что это имел в виду наш МИД. А дальше должны быть выборы», - заявил Хейфец.
Накануне Жанин Аньес приняла президентскую присягу перед высшим военным руководством Боливии, но уже сегодня она заявила о признании венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы. Об этом сообщает Agence France-Presse. Россия по-прежнему придерживается чёткой позиции, что Гуайдо нелегитимный президент, подчеркнул собеседник НСН.
«Наша позиция в отношение Гуайдо заключается в том, что мы не считаем его президентом. Он – нелегитимная фигура. В Боливии, напомню, Моралес отказался от власти, а Мадуро в Венесуэле – нет. Если бы Гуайдо выполнил обязательство, которое он брал на себя и ради которого он провозглашал себя президентом – провести в течение месяца выборы – мы бы разговаривали о какой-то другой ситуации в Боливии. Но этого он сделать не смог. С февраля этого года Гуайдо является формально только председателем Национальной ассамблеи», - заключил эксперт по странам Латинской Америки.
Но факт признания Боливией Гуйадо президентом никак не повлияет на решение Москвы в отношении признания Аньес, убеждён Лазарь Хейфец .
«Это совершенно разные ситуации, которые не надо связывать», - заключил эксперт.
Ранее НСН рассказала, что накануне в столице Боливии Ла-Пасе во время беспорядков от огнестрельных ранений уже погибли два человека, госпитализированы 12. За участие в протестах, по сведениям агентства, арестованы 169 человек. Ранее местная спасательная служба заявляла, что погибших нет. Массовые акции протеста в Боливии возникли после президентских выборов 20 октября.
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