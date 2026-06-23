СМИ: Бывшего главу «Аэрофлота» арестовали в Москве
Бывший генеральный директор авиакомпании «Аэрофлот» Михаил Полубояринов арестован по решению суда в Москве. Об этом 23 июня сообщил источник РЕН ТВ.
По информации собеседника телеканала, экс-руководитель авиакомпании является фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного деяния.
Детали инкриминируемого ему правонарушения пока не раскрываются. Фабула уголовного дела на данный момент отсутствует.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что Михаил Полубояринов, возглавлявший авиакомпанию с ноября 2020 года по апрель 2022 года, стал фигурантом расследования уголовного дела. При этом отмечается, что речь может идти о его работе в ВЭБе.
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