В Болгарии заявили о готовности к эвакуации своих граждан из Украины
Власти Болгарии готовы эвакуировать своих граждан из Украины в случае эскалации ситуации. Об этом заявил глава пресс-службы МИД Болгарии Митко Димитров радиостанции БНР.
По его словам, глава МИД Теодора Генчовска сформировала кризисный штаб, который следит за ситуацией. Димитров подчеркнул, что в МИД Болгарии еще не поступало обращений от граждан страны по поводу эвакуации.
Ранее директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что США пытаются доказать, что Путин нападет на Украину, но этого не произойдет, в связи с чем они окажутся в критически невыгодной ситуации на мировой арене.
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