В Болгарии заявили о готовности к эвакуации своих граждан из Украины

По его словам, глава МИД Теодора Генчовска сформировала кризисный штаб, который следит за ситуацией. Димитров подчеркнул, что в МИД Болгарии еще не поступало обращений от граждан страны по поводу эвакуации.

Ранее директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что США пытаются доказать, что Путин нападет на Украину, но этого не произойдет, в связи с чем они окажутся в критически невыгодной ситуации на мировой арене.

