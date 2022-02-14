В Болгарии заявили о готовности к эвакуации своих граждан из Украины

Власти Болгарии готовы эвакуировать своих граждан из Украины в случае эскалации ситуации. Об этом заявил глава пресс-службы МИД Болгарии Митко Димитров радиостанции БНР.

Украина готовится, Запад нагнетает, Россия отрицает: конфликт вокруг Донбасса дошел до предела

По его словам, глава МИД Теодора Генчовска сформировала кризисный штаб, который следит за ситуацией. Димитров подчеркнул, что в МИД Болгарии еще не поступало обращений от граждан страны по поводу эвакуации.

Ранее директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что США пытаются доказать, что Путин нападет на Украину, но этого не произойдет, в связи с чем они окажутся в критически невыгодной ситуации на мировой арене.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЭвакуацияУкраинаБолгария
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры