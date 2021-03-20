В Болгарии российских дипломатов намерены объявить персонами нон грата
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что объявляет российских дипломатов персонами нон грата (нежелательными - прим. НСН). Соответствующее заявление распространила пресс-служба правительства страны в связи с задержанием шести человек в рамках расследования о шпионаже в пользу Москвы. Об этом сообщает ТАСС.
«В очередной раз нам приходится объявлять российских дипломатов нежелательными персонами», — отметил Борисов.
Назвав задержания по делу о шпионаже показательной акцией, болгарский премьер-министр сказал, что таким образом спецслужбы и впредь будут отстаивать безопасность и независимость страны.
Накануне болгарская прокуратура сообщила о задержании шести сотрудников министерства обороны Болгарии и военной разведки по подозрению в шпионаже в пользу России.
Напомним, власти Болгарии в октябре 2020 года заподозрили в шпионаже и выслали из страны двух заместителей Торгового представителя России. В ответ РФ высылала двух сотрудников посольства Болгарии в Москве. В российском МИД отметили, что недружественный шаг болгарской стороны был ничем не обоснован.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 632 / сут.
Умерли
94 659+392 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+11 279 / сут.
- Стала известна причина переноса пуска «Союза» с Байконура
- Росавиация: РФ готова возобновить авиасообщение с Кубой в полном объеме
- Власти Исландии предупредили авиацию о снижении уровня опасности из-за извержения вулкана
- В Болгарии российских дипломатов намерены объявить персонами нон грата
- В Варшаве заявили, что поляки бояться прививок AstraZeneca
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru