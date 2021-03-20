В Болгарии российских дипломатов намерены объявить персонами нон грата

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что объявляет российских дипломатов персонами нон грата (нежелательными - прим. НСН). Соответствующее заявление распространила пресс-служба правительства страны в связи с задержанием шести человек в рамках расследования о шпионаже в пользу Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

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«В очередной раз нам приходится объявлять российских дипломатов нежелательными персонами», — отметил Борисов.

Назвав задержания по делу о шпионаже показательной акцией, болгарский премьер-министр сказал, что таким образом спецслужбы и впредь будут отстаивать безопасность и независимость страны.

Накануне болгарская прокуратура сообщила о задержании шести сотрудников министерства обороны Болгарии и военной разведки по подозрению в шпионаже в пользу России.

Напомним, власти Болгарии в октябре 2020 года заподозрили в шпионаже и выслали из страны двух заместителей Торгового представителя России. В ответ РФ высылала двух сотрудников посольства Болгарии в Москве. В российском МИД отметили, что недружественный шаг болгарской стороны был ничем не обоснован.

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