«Тихая война против России». Дипломат объяснил высылку из Болгарии

«Это тихая необъявленная война против России со стороны НАТО. Это же не Болгария определяет свою внешнюю политику, а хозяин в лице США», - сказал заслуженный дипломат.

По его словам, Россия на это ответит зеркально и вышлет болгарского дипломата в ответ.

«Жалко, то Болгария не имеет свою внешнюю политику, но они члены НАТО, это естественно. Координация внешней политики есть в любом внешнеполитическом союзе», - подчеркнул бывший замгенсекретаря ООН.

Ранее Болгария выслала пять российских дипломатов за последние два года.

