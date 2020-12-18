«Тихая война против России». Дипломат объяснил высылку из Болгарии

Бывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат рассказал в эфире НСН, почему из Болгарии выслали военного атташе РФ.

МИД Болгарии заявил, что прокуратура страны выдвинула в отношении российского дипломата обвинения в шпионаже. После выдвинутых прокуратурой страны обвинений в шпионаже военный атташе РФ объявлен персоной нон грата и должен покинуть Болгарию в течение 72 часов.

Бывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в эфире НСН заявил, что видит в этом решении влияние НАТО.

Болгария высылает российского дипломата по обвинению в шпионаже

«Это тихая необъявленная война против России со стороны НАТО. Это же не Болгария определяет свою внешнюю политику, а хозяин в лице США», - сказал заслуженный дипломат.

По его словам, Россия на это ответит зеркально и вышлет болгарского дипломата в ответ.

«Жалко, то Болгария не имеет свою внешнюю политику, но они члены НАТО, это естественно. Координация внешней политики есть в любом внешнеполитическом союзе», - подчеркнул бывший замгенсекретаря ООН.

Ранее Болгария выслала пять российских дипломатов за последние два года.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Болгария
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