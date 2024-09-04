В Болгарии признали, что Евросоюз обманул их с санкциями против РФ
Санкции против России больше навредили экономике стран Евросоюза, включая Болгарию, чем российской, заявил в эксклюзивном интервью корреспонденту НСН на ВЭФ болгарский депутат Иван Петков Богомилов.
Европейский союз убеждал Болгарию, что санкции подорвут экономику России, однако за последние несколько лет РФ в экономическом плане только укрепилась. Об этом корреспонденту НСН в эксклюзивном интервью заявил депутат Болгарской социалистической партии Иван Петков Богомилов на Восточном экономическом форуме.
«Мы видим, что экономика России стремительно развивается, Россия укрепляет связи в азиатском направлении, они работают с Индией и Китаем. Наши европейские партнеры убеждали нас, что санкции в отношении России пойдут нам на пользу, но после трех лет мы видим, что Россия укрепилась, и ее экономика растет. Но европейская экономика стремительно падает. В Германии и Италии сейчас рецессия. Вчера я видел статистику, что даже в условиях санкций в отношении России Европа закупает у РФ больше газа, чем это было до санкций», - поделился он.
По его словам, страны-члены ЕС сталкиваются с одинаковыми проблемами, а некоторые уже не хотят быть частью объединения.
«Мы видим, что происходит в каждой стране Евросоюза, в Великобритании, Германии и Франции одни и те же проблемы – мигранты и экономика. Что происходит сейчас на Ближнем Востоке – наши партнеры Европейский Союз и США поддерживают это. Мы видим, как миллионы мигрантов переселяются в ЕС, что совсем не хорошо для наших стран. Такие страны как Венгрия и Словакия уже выражают нежелание быть в Евросоюзе. Наше общество сейчас поддерживает действия России и хочет наладить связи. Мы братские народы, у нас схожая культура, алфавит», - рассказал он.
Ранее Петков Богомилов в беседе с корреспондентом НСН также пожаловался на высокие налоги в стране и дорогой газ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru