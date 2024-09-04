В Болгарии признали, что Евросоюз обманул их с санкциями против РФ

По его словам, страны-члены ЕС сталкиваются с одинаковыми проблемами, а некоторые уже не хотят быть частью объединения.

«Мы видим, что происходит в каждой стране Евросоюза, в Великобритании, Германии и Франции одни и те же проблемы – мигранты и экономика. Что происходит сейчас на Ближнем Востоке – наши партнеры Европейский Союз и США поддерживают это. Мы видим, как миллионы мигрантов переселяются в ЕС, что совсем не хорошо для наших стран. Такие страны как Венгрия и Словакия уже выражают нежелание быть в Евросоюзе. Наше общество сейчас поддерживает действия России и хочет наладить связи. Мы братские народы, у нас схожая культура, алфавит», - рассказал он.

Ранее Петков Богомилов в беседе с корреспондентом НСН также пожаловался на высокие налоги в стране и дорогой газ.

