«Платим много налогов!»: Болгарский депутат на ВЭФ пожаловался на антироссийские санкции

Болгария сейчас сталкивается с серьезными проблемами из-за введенных антироссийских санкций, в частности, ей приходится закупать дорогой газ, а ее гражданам – платить высокие налоги. Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту НСН заявил депутат Болгарская социалистической партии Иван Петков Богомилов на Восточном экономическом форуме.

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«Я бы хотел наладить контакты с Россией, наладить те связи, которые у нас были до санкций, которые были разрушены за несколько лет. Потому что у нашей страны есть проблемы. Сейчас наша экономика не в порядке, много проблем с энергетикой, с топливом, потому что мы не покупаем российскую нефть, мы покупаем у брокеров, так дороже для нас. Наше общество платит очень много высоких налогов, потому что у нас введены санкции против России. Самое главное, что это вредит нашему туризму, к нам не приезжают российские туристы», - отметил он.

По словам Петкова Богомилова, Болгария также испытывает трудности из-за постоянно меняющегося правительства.

«Моя партия хочет наладить контакты на будущее, чтобы сотрудничать. Я здесь потому, что болгарское правительство сделало очень много неправильных шагов в отношении России. Это не хорошо для моей страны, потому что у нас нет стабильности в государстве. Через пять месяцев у нас опять сменится правительство, но оно будет временным. Нам нужно стабильное правительство, на год, два или три года, а у нас правительство только на один или пять месяцев. У нас выборы каждые пять месяцев», - пожаловался депутат.

Ранее стало известно, что болгарская государственная газовая компания «Булгаргаз» обратилась в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате в Париже с иском против «Газпрома», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

