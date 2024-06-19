Лидер Болгарии отменил встречу с опоздавшим на четыре минуты премьером Черногории
Президент Болгарии Румен Радев отказался от встречи с премьер-министром Черногории Милойко Спаичем, на несколько минут опоздавшим на мероприятие. Об этом пишет Politico.
По данным издания, во время визита в Подгорицу 17 июня Радев провел встречу с президентом Черногории Яковом Милатовичем, а затем должен был встретиться со Спаичем. Однако предыдущие переговоры премьера продлились дольше, чем планировалось, и политик опоздал на встречу с лидером Болгарии на четыре минуты. В это время болгарская делегация покинула здание правительства.
Как отметил представитель Радева в беседе с болгарской газетой «Дневник», президент «естественно» отказался от встречи, «к которой принимающая сторона не готова».
Между тем Румен Радев высказался о ситуации на Украине, по мнению политика, она становится неконтролируемой из-за нарушения красных линий странами Запада, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Под Омском задержали шесть мужчин из Южной Азии при попытке проникнуть в Россию
- Гладков: Над Белгородом сбили несколько воздушных целей
- В Красноярском крае закрыли пансионат после смерти 11 пенсионеров
- Переговоры Путина и Ким Чен Ына в расширенном составе завершились
- Володин призвал запретить усыновлять детей из РФ в странах, где можно менять пол
- Солист «Иванушек» заявил, что Дюжев и Безруков могли бы сыграть участников группы
- Из России выслали более 30 тысяч иностранцев с начала года
- Лидер Болгарии отменил встречу с опоздавшим на четыре минуты премьером Черногории
- Товарооборот России и ЕС сократился до минимума с 2000 года
- В Приморье обрушился мост через реку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru