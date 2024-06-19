Лидер Болгарии отменил встречу с опоздавшим на четыре минуты премьером Черногории

Президент Болгарии Румен Радев отказался от встречи с премьер-министром Черногории Милойко Спаичем, на несколько минут опоздавшим на мероприятие. Об этом пишет Politico.

Президенты Венгрии и Болгарии выступили против отправки войск НАТО на Украину

По данным издания, во время визита в Подгорицу 17 июня Радев провел встречу с президентом Черногории Яковом Милатовичем, а затем должен был встретиться со Спаичем. Однако предыдущие переговоры премьера продлились дольше, чем планировалось, и политик опоздал на встречу с лидером Болгарии на четыре минуты. В это время болгарская делегация покинула здание правительства.

Как отметил представитель Радева в беседе с болгарской газетой «Дневник», президент «естественно» отказался от встречи, «к которой принимающая сторона не готова».

Между тем Румен Радев высказался о ситуации на Украине, по мнению политика, она становится неконтролируемой из-за нарушения красных линий странами Запада, пишет «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЧерногорияБолгария

Горячие новости

Все новости

партнеры