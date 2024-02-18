Медведев пригрозил ударить по Вашингтону и Лондону в случае войны с Западом
Попытки вернуть Россию в границы 1991 года спровоцируют глобальный конфликт с применением стратегического арсенала, написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, гипотетический распад России будет иметь более страшные последствия, чем самая затяжная война. Медведев заявил, что попытки отобрать у РФ новые регионы приведут к глобальной войне с применением стратегического арсенала.
Политик предупредил, что Россия нанесет удар по Киеву, Берлину, Лондону и Вашингтону. Координаты введены в полетные цели ядерной триады РФ, подчеркнул он.
«Так что лучше пусть возвращают все, пока не поздно. Или вернем сами с максимальными потерями для врага. Как Авдеевку», - добавил зампред Совбеза
Ранее Медведев заявил, что в случае войны с НАТО РФ будет использовать для защиты своей территориальной целостности баллистические и крылатые ракеты со спецбоеголовками, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru