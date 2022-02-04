«В Берлине прикидываются?» Захарова рассказала МИД ФРГ о лицензии RT
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию немецких коллег о том, что у телеканала Russia Today DE якобы не было лицензии на вещание в Германии.
«Интересно, в Берлине прикидываются или реально не понимают? Давайте ещё раз разложим по полочкам. Канал RT DE лицензирован в Сербии. Согласно Европейской конвенции о трансграничном телевидении, вещание RT DE возможно на территории 33-х европейских стран, включая Германию», - написала Захарова в Telegram.
Она отметила, что вещание российского телеканала осуществлялось из Москвы, а не из Берлина.
«Причём тут ФРГ? Или правительство Германии считает, что обладает лицензией ещё и на немецкий язык?» - добавила Захарова.
3 февраля МИД РФ объявил о запрете вещания в России немецкого телеканала Deutsche Welle в ответ на аналогичные меры против RT DE в Германии. При этом в МИД ФРГ отвергли такое сравнение, утверждая, что «RT DE не имел лицензии, а DW работала с лицензией и законно».
Немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал такую реакцию Берлина «детским садом».
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