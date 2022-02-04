«В Берлине прикидываются?» Захарова рассказала МИД ФРГ о лицензии RT

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию немецких коллег о том, что у телеканала Russia Today DE якобы не было лицензии на вещание в Германии.

«Интересно, в Берлине прикидываются или реально не понимают? Давайте ещё раз разложим по полочкам. Канал RT DE лицензирован в Сербии. Согласно Европейской конвенции о трансграничном телевидении, вещание RT DE возможно на территории 33-х европейских стран, включая Германию», - написала Захарова в Telegram.