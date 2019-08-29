В белорусском МИДе объяснили отказ Лукашенко от поездки в Польшу

Так, представитель МИД отметил, что в этом вопросе нет повода для спекуляций, у страны к войне «был и остается прозрачный и четкий подход». В ведомстве подчеркнули, что благодарны Варшаве за приглашение, однако считают несправедливым то, что Россия, страны Центральной Азии и Казахстан не были приглашены к участию.

Накануне стало известно, что Александр Лукашенко не приедет 1 сентября в Польшу. Белоруссия на мероприятии будет представлена на уровне посла.

Начало Второй мировой войне положило нападение Германии на Польшу 1 сентября 1939 году. Именно здесь в польском Гданьске каждый год проходят памятные мероприятия.

