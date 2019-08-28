Лукашенко не поедет в Польшу на мероприятия в память о начале Второй мировой войны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался от поездки в Польшу на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Об этом в среду пишет РИА Новости со ссылкой на польскую газету Rzeczpospolita.
По информации источников польского издания, Лукашенко отказался ехать в Варшаву из солидарности с президентом России Владимиром Путиным, который не получил от польской стороны приглашения на мероприятия.
В Министерстве иностранных дел Белоруссии пока не прокомментировали информацию о решении Лукашенко.
В Польше объясняли отказ пригласить представителей России тем, что, по мнению Варшавы, СССР в 1939 году нарушил международное право, напоминают РИА Новости.
Начало Второй мировой войне положило нападение Германии на Польшу. В результате часть территорий Польши отошла к Третьему рейху, а контроль над другой частью получил Советский Союз.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Лукашенко не поедет в Польшу на мероприятия в память о начале Второй мировой войны
- Минобороны РФ готовится заключить новый контракт на поставку МиГ-35
- В Генпрокуратуре Украины заявили о подготовке обмена Вышинского
- Синоптики спрогнозировали теплую осень и позднюю зиму в Москве
- Политические игры. Нефтегазопромышленники не верят, что Белоруссия купит нефть в США