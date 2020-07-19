В белорусской оппозиции ответили президенту о «конституции не под женщину»

Светлана Тихановская напомнила, что ее супруг арестован, Бабарико помещен в СИЗО, а Цепкало находится в самоизоляции из-за коронавируса.

Создание альянса произошло после того, как ЦИК Белоруссии снял с выборов большинство кандидатов-мужчин, отмечает Lenta.ru.

«Мы верим, что мы не второсортные, мы стоим наравне с мужчинами и верим, что мы победим», — заявила Вероника Цепкало.

29 мая Лукашенко сделал заявление о том, что общество в стране не готово проголосовать за женщину на президентских выборах. Белорусский лидер подчеркнул, что конституция страны написана «не под женщину», а президент республики «обладает сильной властью». Заявление Лукашенко вызвало возмущение в обществе.

Напомним, президентские выборы в Белоруссии запланированы на 9 августа. Действующий президент Александр Лукашенко выдвинул кандидатуру на пост главы республики в шестой раз.

Ранее белорусский политолог Алексей Дзермант признался НСН, что участие Виктора Бабарико в выборах усилило внимание к работе его банка. Однако вопросы к финансовой организации возникали и раньше.

«Кроме нелегальных проводок денег, возникает вопрос, как они вели свой бизнес с разными юридическими лицами, различными субъектами. Это комплексная проверка, внимание ко всей деятельности банка и топ-менеджерам, которые были активно задействованы во всех этих схемах, которые, как считают правоохранители, были преступными. Здесь и без политического участия эта деятельность Бабарико рано или поздно все равно бы всплыла», - считает белорусский политолог.

