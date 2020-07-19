В белорусской оппозиции ответили президенту о «конституции не под женщину»
Женщины белорусской оппозиции объединили свои усилия: главный кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и жена Валерия Цепкало Вероника. Альянс возник после заявления президента Александра Лукашенко о «конституции страны не под женщину», сообщает РБК.
Тихановская заявила, что решение об объединении не является реакцией на высказывание Лукашенко.
«Так вышло само собой», — ответила участница президентской гонки.
Светлана Тихановская напомнила, что ее супруг арестован, Бабарико помещен в СИЗО, а Цепкало находится в самоизоляции из-за коронавируса.
Создание альянса произошло после того, как ЦИК Белоруссии снял с выборов большинство кандидатов-мужчин, отмечает Lenta.ru.
«Мы верим, что мы не второсортные, мы стоим наравне с мужчинами и верим, что мы победим», — заявила Вероника Цепкало.
29 мая Лукашенко сделал заявление о том, что общество в стране не готово проголосовать за женщину на президентских выборах. Белорусский лидер подчеркнул, что конституция страны написана «не под женщину», а президент республики «обладает сильной властью». Заявление Лукашенко вызвало возмущение в обществе.
Напомним, президентские выборы в Белоруссии запланированы на 9 августа. Действующий президент Александр Лукашенко выдвинул кандидатуру на пост главы республики в шестой раз.
Ранее белорусский политолог Алексей Дзермант признался НСН, что участие Виктора Бабарико в выборах усилило внимание к работе его банка. Однако вопросы к финансовой организации возникали и раньше.
«Кроме нелегальных проводок денег, возникает вопрос, как они вели свой бизнес с разными юридическими лицами, различными субъектами. Это комплексная проверка, внимание ко всей деятельности банка и топ-менеджерам, которые были активно задействованы во всех этих схемах, которые, как считают правоохранители, были преступными. Здесь и без политического участия эта деятельность Бабарико рано или поздно все равно бы всплыла», - считает белорусский политолог.
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