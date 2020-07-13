«Дело Белгазпромбанка» в Белоруссии не признают политическим

Между тем, в сюжете беларусского телевидения рассказываются истории нескольких предпринимателей, которые, просрочив выплаты по кредитам банка, столкнулись с большими объемами пени и были разорены. По утверждению авторов сюжета, размер пени по кредитам составлял 1% в день, в то время, как в других банках он составляет 0,1%. Якобы имущество бизнесменов было реализовано неким «вип-клиентам».

Участие Бабарико в гонке за президентское место подстегнуло внимание к деятельности «Белгазпромбанка», заявил в эфире НСН белорусский политолог Алексей Дзермант. Однако, по его словам, у правоохранительных органов и раньше были вопросы к финансисту.

«Участие Бабарико в президентской гонке подсветило нюансы деятельности банка, которые раньше оставались в тени. В любом случае внимание было обращено на деятельность банка, потому что возникли вопросы, откуда у Бабарико взялись деньги на проведение кампании, почему он пиарился на так называемом меценатстве, кому принадлежат картины, которые они покупали. Запросы по его банку, по его деятельности были отправлены еще в конце прошлого года, но получены относительно недавно. Причем это были ответы из США, из Латвии. Через Латвию проводились крупные суммы денег», - рассказал Дзермант.

Сейчас раскручивается вся схема деятельности банка оппозиционного кандидата в президенты, добавил собеседник НСН.

«Кроме нелегальных проводок денег, возникает вопрос, как они вели свой бизнес с разными юридическими лицами, различными субъектами. Это комплексная проверка, внимание ко всей деятельности банка и топ-менеджерам, которые были активно задействованы во всех этих схемах, которые, как считают правоохранители, были преступными. Здесь и без политического участия эта деятельность Бабарико рано или поздно все равно бы всплыла», - считает белорусский политолог.

Ранее экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН заявил, что Бабарико стал для Лукашенко слишком опасным политическим противником, которого нужно устранить.

«При той низкой популярности, которую Лукашенко имеет сейчас в Белоруссии – недаром его назвали «Саша 3%», - ему нужно победить. Набрать хотя бы процентов 20. Остальное фальсифицируют. Это нехитро, потому что ни одного представителя оппозиции в участковых избирательных комиссиях нет. Везде там служивые люди, которые заботятся о своем месте работы. Что он сделает дальше зависит от того, какая дурь придет ему в голову. Он все делает для того, чтобы сохранить власть. Поэтому Бабарико может сесть надолго, чтобы было поучительно до следующих выборов. Бабарико, [блогер Сергей] Тихановский стали очень популярными и поэтому очень опасными. Их надо убрать», - пояснил Шушкевич.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа, документы для регистрации подали семь кандидатов. Однако, как сообщили в Центризбиркоме, у бывшего дипломата и экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало достоверными признаны менее 100 тысяч подписей, необходимых для регистрации в качестве кандидата.



