В Белоруссии заявили, что будут укреплять границу на фоне активности НАТО
Белоруссия развивает свою пограничную инфраструктуру и усиливает охрану границы на фоне наращивания военной группировки сил Североатлантического альянса у рубежей республики. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
По его словам, Минск вынужден адекватно реагировать на действия западных стран, которые нарушают нормы и принципы международного права.
«На высоком уровне поддерживается боевая готовность подразделений», - приводит агентство БелТА слова Вольфовича.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что западные страны потратили более $6 млрд на то, чтобы «разрушить» Белоруссию в 2020 году.
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