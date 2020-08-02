В Белоруссии задержанные россияне заключены под стражу
Россияне, задержанные в Белоруссии взяты под арест. Об этом сообщает «БелТА» со ссылкой на председателя белорусского Следственного комитета Ивана Носкевича.
С санкции прокурора 33 гражданина России заключены под стражу, пишет Газета.ru.
Ранее белорусская сторона задержала под Минском более 30 граждан России. В республике считают, что россияне являются боевиками иностранной частной военной компании «Вагнер». Минск считает, что задержанные планировали дестабилизировать обстановку в стране перед в период избирательной кампании президента. Президент республики Александр Лукашенко назвал произошедшее чрезвычайным происшествием.
У Москвы основания для задержания россиян вызывают недоумение. В российском МИД отметили, что группа российских граждан следовала транзитом в Турцию через Белоруссию с необходимыми документами и билетами.
Ранее председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН назвал происходящее в республике креативной избирательной политтехнологией.
«Задержанные обратили на себя внимание подозрительным поведением – ходили в одежде «милитари», не пили, не посещали дискотеки. Завели уголовное дело по подготовке теракта, при этом ни взрывчатки, ни оружия, ни плана теракта не нашли. Я думаю, действующий президент лихо разыгрывает карту врага для политической выгоды на предстоящих выборах. Это новые, креативные избирательные политтехнологии», – сказал он.
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